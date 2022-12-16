Лукашенко назвал экономические вопросы главной темой переговоров с Путиным 19 декабря

Президент Белоруссии рассказал о контактах с главой РФ в Минске.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал экономические вопросы главной темой переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, которые состоятся в Минске 19 декабря. Глава государства пояснил, что также будут обсуждаться и военно-политические темы, обороноспособность и безопасность. Об этом политик рассказал членам совещания, посвященного двустороннему сотрудничеству. Лидер республики напомнил о том, что в Минске никогда не станут выступать против России. Он добавил, что Белоруссия находится с Москвой, хотя и является независимым и суверенным государством.

На предстоящей встрече мы обсудим вопросы стратегического характера. Вопросы стратегии - прежде всего в сфере экономики. Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что утром в пятницу о предстоящем 19 декабря рабочем визите в Белоруссию Владимира Путина сообщила пресс-служба белорусского президента.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого