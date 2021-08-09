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Лукашенко назвал число не согласных с его политикой белорусов

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Он подчеркнул, самое главное - чтобы эти люди не нарушали закон.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что около полумиллиона жителей республики не согласны с его политикой. Об этом он сказал в ходе "Большого разговора" с журналистами и общественниками.

По его словам, он не видит ничего плохого в том, что люди не согласны с его ведением внешних и внутренних дел. 

С моей политикой полмиллиона, точно, не согласны, в Белоруссии живущих. Я даю себе [в этом] отчет <…> Дело не в том, что они согласны - не согласны со мной. Главное, чтобы они не нарушали закон.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он отметил, что не против возвращения в республику тех граждан страны, которые покинули ее после президентских выборов 2020 года. Однако, если они совершили какие-либо преступления в Белоруссии, то по возвращении им придется нести ответственность.

Ранее Лукашенко завил, что "очень скоро" уйдет с поста президента. 

Видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира

Теги: александр лукашенко, белоруссия, оппозиция в белоруссии
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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