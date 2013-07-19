Глава Белоруссии рассказал о связях между странами в сфере промышленности и торговли.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал Россию и Белоруссию одним целым в экономике, а не просто страной-союзником. Такое заявление лидер республики сделал в интервью для японского телеканала TBS. Запись эфира размещена на YouTube-канале БЕЛТА. Политик объяснил иностранцам, что половину своей продукции Минск поставляет именно в РФ, поэтому, по словам ЛукашенкОо, у двух стран - единый рынок.

Россияне и мы – народы, произрастающие от одного корня. Экономически - практически неразделенные системы, мы настолько серьезно вмонтированы в производственную систему, что разрыв кооперационных связей приведет к катастрофе в экономике. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко подчеркнул, что Россию и Белоруссию можно назвать практически одним целым в вопросах продаж, экономике и производства. Лукашенко заметил, что в военном отношении у Минска и Москвы сформирована общая группировка вооруженных сил. Президент Белоруссии напомнил западным СМИ, чт такие тесные связи называются Союзным государством.

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Фото и видео: YouTube / БЕЛТА