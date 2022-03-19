Лукашенко: Путин "как никогда в форме"

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин "как никогда в форме". Такое заявление лидер республики сделал во время интервью для японского телеканала TBS. Отрывок из встречи показан журналистами Telegram-канала "Пул Первого". Политик, говоря о коллеге из Москвы, заметил, что Путин сейчас совершенно здоров и находится в отличной физической и умственной форме.
Путин абсолютно адекватен, он как никогда в форме, он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой конституции.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
По мнению главы государства, любые разговоры и слухи о якобы существующих проблемах со здоровьем Владимира Путина направлены только на то, чтобы подорвать доверие к российскому лидеру внутри страны.
Лукашенко назвал кибероружие более опасным, чем ядерное.
Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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