Белорусский президент Александр Лукашенко назвал кибероружие и биологическое оружие более опасным для человечества, чем ядерное. Такой позицией лидер республики поделился с японскими журналистами для телеканала TBS после завершения интервью. Отрывком беседы поделились представители Telegram-канала "Пул Первого".
Опасность в будущем не в ядерном оружии, есть более опасные направления, чем ядерное оружие. Это биологическое оружие и кибероружие. Это гораздо опаснее.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Политик уточнил, что на данный момент общество и мир данную опасность, особенно в сфере кибероружия, еще не осознает.
Запад хочет утопить Минск и Москву в конфликте на Украине.
Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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