Лукашенко назвал кибероружие более опасным чем ядерное

Глава Белоруссии рассказал о том, что человечество еще не осознало масштабов угрозы.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал кибероружие и биологическое оружие более опасным для человечества, чем ядерное. Такой позицией лидер республики поделился с японскими журналистами для телеканала TBS после завершения интервью. Отрывком беседы поделились представители Telegram-канала "Пул Первого".

Опасность в будущем не в ядерном оружии, есть более опасные направления, чем ядерное оружие. Это биологическое оружие и кибероружие. Это гораздо опаснее. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик уточнил, что на данный момент общество и мир данную опасность, особенно в сфере кибероружия, еще не осознает.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого