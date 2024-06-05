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Лукашенко назвал Байкал "местом силы"

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Президент Белоруссии прибыл с официальным визитом в Иркутск.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Байкал "местом силы". Его слова приводит Telegram-канал "Пул Первого".

Во вторник, 4 июня, Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иркутск. В аэропорту его встретил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. После встречи белорусского лидера повезли на Байкал.

Уникальное место. Здесь место силы.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что Лукашенко пострелял из монгольского лука.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, байкал, иркутск, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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