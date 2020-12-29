Лукашенко назначил нового госсекретаря Совбеза Белоруссии

Александр Вольфович ранее являлся начальником Генерального штаба – первым заместителем министра обороны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Александра Вольфовича государственным секретарём Совета безопасности. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

Александр Вольфович ранее являлся начальником Генерального штаба – первым заместителем министра обороны.

Место госсекретаря Совбеза было вакантным с тех пор, как Валерий Вакульчик, проработавший на этом месте менее двух месяцев, в октябре 2020 года стал помощником главы государства – инспектором по Брестской области. Во время назначения Вольфовича президент Белоруссии отметил, что страну и дальше будут "шатать и раскачивать".

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