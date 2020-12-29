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nastya960
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Лукашенко заявил, что Белоруссию и дальше будут "шатать и раскачивать"

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Он отметил, что он об этом знал еще в середине лета 2020 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, назначая Александра Вольфовича на пост госсекретаря Совбеза, заявил, что страну и дальше будут "шатать и раскачивать". Слова глава Белоруссии приводит агентство БелТА.

Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко при этом отметил, что в событиях в Белоруссии и в России для них нет неожиданностей. Но, по словам президента, именно сейчас нужно уметь противостоять и внутренним, и внешним врагам.

На прошлой неделе Лукашенко заявил, что Белоруссия "не рухнет на колени".

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия
Категории: Лента новостей,

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zeron456
Сегодня 12:59

лукошенко молодец следит за порядком  в такое не простое время

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