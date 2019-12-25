До этого Лукашенко решил назначить нового руководителя Комитета государственной безопасности.

Александр Лукашенко назначил нового генпрокурора Белоруссии. Им оказался бывший председатель госкомитета судебных экспертиз Андрей Швед. Об этом сообщает телеграм-канал "Пел Первого".

Напомним, до этого Лукашенко решил назначить новых руководителей Комитета государственной безопасности (КГБ), Комитета государственного контроля (КГК) и государственного секретаря Совета безопасности. На пост премьер-министра Белоруссии переназначен Роман Головченко. Кроме того, с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.

Ранее Александр Лукашенко предсказал крах России вслед за Белоруссией. Лидер республики призвал не расслабляться. Он уверен, что российские власти могут столкнутся с политическими событиями, которые начнутся на ровном месте.