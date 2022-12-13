Лукашенко: наш ответ на санкционное давление - активизация взаимодействия с ШОС, БРИКС и АСЕАН

Глава Белоруссии выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Ответом со стороны Минска на западное санкционное давление является активизация взаимодействия с коллегами по линиям ШОС, БРИКС и АСЕАН. Соответствующее заявление в рамках выступление на заседании Высшего Евразийского экономического совета при ЕАЭС в Москве сделал белорусский президент Александр Лукашенко. По мнению иностранного политика, совместные усилия позволят сформировать один из ответственных центров в новом многополярном мироустройстве. Глава республики призвал коллег реализовать потенциал внутри экономического объединения, а также его возможности по внешней политике.

Наш ответ на санкционное давление - активизация взаимодействия с ШОС, БРИКС и АСЕАН, заключение новых торговых соглашений и конструктивное взаимовыгодное сотрудничество со всеми, кто готов с нами дружить и работать. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко поблагодарил Путина за решение о размещении в Белоруссии ядерного оружия.

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