Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию

Из-за несправедливых цен на энергоресурсы и дорогих кредитов бюджет Белоруссии понёс убыток в 9,5 миллиарда долларов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в республику. По его словам, она должна начать работать в 2025 году. Об этом глава государства рассказал во время своего обращения к нации и парламенту.

Лукашенко заявил, что Белоруссия в течение пяти лет будет осваивать экспортные рынки, а также диверсифицировать свой кредитный портфель. По его словам, "нефтяные разборки" с Россией стоили белорусскому бюджету 1,5 миллиарда белорусских рублей.

Также президент республики рассказал, что из-за несправедливых цен на энергоресурсы и дорогих кредитов бюджет Белоруссии понёс убыток в 9,5 миллиарда долларов. Он признал, что зависимость страны от одного или двух государств делает её уязвимой.

Ранее Лукашенко призвал нацию дать ему спасти страну и не предавать власть.