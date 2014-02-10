Лукашенко: США "в нужное место шило вставили" расколотой и потерявшей суверенитет Европе

Глава Белоруссии считает, что Европа давно лишилась своего суверенитета перед США.

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что властям США "в нужное место шило вставили" расколотой и потерявшей суверенитет Европе. Такое заявление глава республики сделал в ходе выступления на заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Политик уточнил, что американцы пытаются приструнить этот регион за счет экономических методов.

Американцы раскололи Европу. И они упрекают вас и меня... Да господь с вами, вы давно его уже потеряли. Как можно оценить и как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут в три-пять раз дороже. Это что такое. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В Минске полагают, что упреки в отношении Белоруссии из-за якобы потери им суверенитета абсолютно беспочвенны. Он добавил, что в глобальном масштабе идет "жестокая драка, битва, неизвестно, чем закончится". По мнению Александра Лукашенко, вопрос не касается только российско-украинского конфликта.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого