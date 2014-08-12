Лукашенко: России и Белоруссии нужно быстро мобилизовываться для улучшения экономики

По его словам, в России востребован белорусский опыт в области планирования.

России и Белоруссии нужно быстро мобилизовываться для улучшения экономики. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации.

По его словам, в России востребован белорусский опыт в области планирования и государственно-частного партнерства. Глава государства отметил, что впереди предстоит еще много работы в данном направлении.

Нам надо научиться мобилизовываться, несмотря на огромные размеры России. Это не так просто. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет на стороне России.

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