Лукашенко: России и Белоруссии нужно быстро мобилизовываться для улучшения экономики

России и Белоруссии нужно быстро мобилизовываться для улучшения экономики. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации.
По его словам, в России востребован белорусский опыт в области планирования и государственно-частного партнерства. Глава государства отметил, что впереди предстоит еще много работы в данном направлении.
Нам надо научиться мобилизовываться, несмотря на огромные размеры России. Это не так просто.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет на стороне России.
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