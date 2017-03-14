Лукашенко: Киев и Варшава хотят спровоцировать Москву и Минск

Белорусский лидер высказался о ситуации с падением ракеты на территорию Польши.

Киев и Варшава хотят спровоцировать Москву и Минск. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Комментируя ситуацию с падением ракеты на территорию Польши, глава республики отметил, что никто не задается вопросом, почему ракета полетела с востока на запад. Он также напомнил, что президент США Джо Байден признал, что это была не российская ракета.

Обожглись и быстренько пытаются закрыть эту тему. Уже на Западе она почти не обсуждается. Поляки и украинцы сожалеют, что это не российская ракета: им надо нас спровоцировать, им нужна эскалация. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что вооруженный человек пересек границу со стороны Украины.

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