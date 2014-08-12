Лукашенко: Белоруссия не войдет в состав России в ближайшее время

Белоруссия не войдет в состав России в ближайшее время. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации.
По его словам, существует Союзное государство, в которое входят Россия и Белоруссия. Лукашенко отметил, что его страна не будет входить в состав России.
И если мы будем ломиться в эту дверь, мы погубим все, что мы сделали.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что России и Белоруссии нужно быстро мобилизовываться для улучшения экономики.
Видео: Telegram / Вместе-РФ
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