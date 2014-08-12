Лукашенко: Белоруссия не войдет в состав России в ближайшее время

По его словам, существует Союзное государство, в которое входят Россия и Белоруссия.

Белоруссия не войдет в состав России в ближайшее время. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации.

По его словам, существует Союзное государство, в которое входят Россия и Белоруссия. Лукашенко отметил, что его страна не будет входить в состав России.

И если мы будем ломиться в эту дверь, мы погубим все, что мы сделали. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что России и Белоруссии нужно быстро мобилизовываться для улучшения экономики.

Видео: Telegram / Вместе-РФ