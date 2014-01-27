Лукашенко 1 августа направится с рабочим визитом в Россию

У главы Белоруссии запланирована встреча с Владимиром Путиным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 1 августа, направится с рабочим визитом в Россию. Там лидер республики планирует встретиться с коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее заявление сделали сотрудники близкого к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канала "Пул Первого". По информации от иностранного СМИ, разговор на высшем уровне пройдет в формате один на один. Как отмечают корреспонденты, Александр Лукашенко рассчитывает в неформальной обстановке обсудить с Владимиром Путиным вопросы, связанные с развитием отношений между Минском и Москвой, а также союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.

Напомним, что в конце июля пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт сообщила журналистам новостного агентства "ТАСС" о том, что Александр Лукашенко планирует в ближайшее время договориться о новой встрече с главой Кремля и обсудить с Владимиром Путиным все наиважнейшие вопросы тет-а-тет. Ранее главы государств встречались в конце июня в Минске. Мероприятия состоялись на площадке Евразийского экономического форума, а также на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности для Белоруссии.

Фото: Telegram / Пул Первого