В лесах Ленобласти объявились назойливые лосиные мухи

У насекомых есть и другое название – оленьи кровососки. Они в основном нагадают на лосей, однако жертвой может стать и человек.

В лесных зонах Ленобласти все вообще можно встретить так называемых лосиных мух, или оленьих кровососок. Они предпочитают охотиться на лосей, но не прочь укусить и человека. Жителей и гостей региона предупредил биолог Павел Глазков в соцсетях.

Специалист отметил, что обычно лосиные мухи не летают – вместо этого они поджидают жертву в засаде. Затем, приземлившись на шерсть или одежду, они сбрасывают крылья и стремятся залезть под кожу. Поймать кровососов не так легко за счёт гибкого тела и цепких лапок.

Также Глазков рассказал о процессе размножения лосиных мух. Они находят себе пару в лосиной шерсти и до весны паразитируют на животном. За это время самка выбрасывает на землю до 30-ти куколок, а в конце лета появляются новые кровососки. Чтобы избежать неприятной встречи, биолог советует использовать в лесу репеллент от мух (не от клещей).

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и области сбили 64 лося в текущем году.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков (Егор Камелев)