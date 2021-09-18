Американская корпорация Lockheed Martin представила новый воздушный заправщик LMXT. Этот транспортное средство составит конкуренцию действующему самолету Boeing KC-46 в конкурсе, объявленном Военно-воздушными силами США. Военные хотят создать танкер KC-Y.
Известно, что LMXT создан на основе европейского танкера Airbus A330 Multi Role Tanker Transporter (MRTT), который будет модифицирован под интересы ВВС США. Многоцелевой борт-заправщик оснащен обновленной системой связи, а также в нем разработчик увеличил дальность полета. В пресс-службе компании-производителя уточнили, что проект LMXT "построен в Америке американцами для американцев".
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Фото и видео: YouTube / Lockheed Martin
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