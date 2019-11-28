Лыжников под Петербургом спасают рассказами о смерти

Для них в опасном карьере установили деревянное ограждение.

В поселке Шапки Тосненского района Ленинградской области появился забор, который должен уберечь лыжников от выхода на лед. Также на местной платформе дежурят сотрудники ГИБДД, которые рассказывают о возможной гибели из-за тонкого льда на водных объектах.

Также представители закона усилили патрули в зоне лыжни. Спортсменов, которые прибывают в Шапки на бесплатных "Стрелах" встречают сотрудники администрации, которые проводят с гостями беседу относительно возможных последствий.Также около карьера дежурят специалисты из районных отделов надзорной работы, спасатели и добровольцы.

Накануне в местном карьере скончались три человека. Сначала лед не выдержал отца с двумя дочерьми. Двоих спасли, но двухлетнего ребенка откачать не удалось. Спустя еще несколько часов на карьере скончались еще двое лыжников. Они видели треснувший лед, решили его обойти. Однако жители утонули на другом берегу водоема. Полиция возбудила уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее Piter.tv писал о том, что провалившийся под лед Лахтинского разлива мальчик находится в реанимации.

Фото:47News

