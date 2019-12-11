Специальные поезда "Лыжные стрелы" стартуют из Петербурга в Орехово 9 февраля

Билеты на поезда будут бесплатными.

В воскресенье, 9 февраля, из Петербурга в Орехово и по обратным маршрутам отправятся специальные поезда "Лыжные стрелы", сообщила пресс-служба СЗППК. Пассажирскую акцию проводят совместно РЖД и петербургский комитет по физической культуре и спорту.

Из Петербурга поезд отправится в 9.15 и до Орехово доедет к 10.42, обратный путь продлится с 15.15 до 16.33. До станции Шапки поезд из города выйдет в 10.11 и приедет в пункт назначения в 11.32 сделав остановку в Колпино. Обратный поезд отправится из Шапок в 15.29 и прибудет в Петербург в 16.54.

Бесплатные билеты на поезда "Лыжные стрелы" можно получить в отделах физкультуры и спорта районных администраций города.

Также в феврале между Петербургом и Москвой поедут дополнительные "Ласточки".

Фото: Piter.TV