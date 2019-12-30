В феврале между Петербургом и Москвой поедут дополнительные "Ласточки"

Поезда отправятся в путь 7 и 14 февраля.

В феврале между двумя российскими столицами пустят дополнительные "Ласточки", сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Скорый поезд из Москвы выйдет на маршрут в 16.53 7 февраля и приедет в Северную столицу в 00.45 следующего дня, останавливаться "Ласточка" будет в Твери, Вышнем Волочке, Бологом, Чудово. Из Петербурга в столицу поезд поедет в 11.35 15 февраля, делая остановки в Чудово, Малой Вишере, Окуловке, Угловке, Бологом, Твери. В пункт назначения "Ласточка" прибудет в 18.17.

Билеты на скорый поезд уже имеются в продаже, проезд из Москвы в Петербург обойдется в 1476 рублей, а обратный билет – в 1668 рублей.

Ранее мы писали, что в "Рускеалу" запустят дополнительные "Ласточки".

Фото: Piter.TV