В "Рускеалу" запустят дополнительные "Ласточки"

Как сообщает служба коммуникаций Октябрьской железной дороги, дополнительные рейсы №825/826 будут доступны пассажирам в исполнении "премиум".
22 и 23 февраля, а также 7 и 8 марта поезд №825 будет отправляться из Петербурга в 8:00 - в парк "Рускеала" приезжать в 12:45.
Поезд №826 будет выезжать из "Рускеалы" 22 и 23 февраля, а также 7 и 8 марта в 18:50 и прибывать в Северную столицу в 23:55.
Билеты на дополнительные поезда "Ласточка" доступны уже сейчас.
Напомним, что горный парк "Рускеала" является одним из самых живописных мест, расположенных недалеко от Петербурга, которое в любое время года привлекает туристов с разных уголков не только России, но и всего мира.
Ранее мы сообщили, что в карельском парке Рускеала появился "блинчатый лед".
Фото: ВКонтакте
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