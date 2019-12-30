В "Рускеалу" запустят дополнительные "Ласточки"

Поезда будут курсировать в праздничные и предпраздничные дни: 22, 23 февраля и 7, 8 марта.

Как сообщает служба коммуникаций Октябрьской железной дороги, дополнительные рейсы №825/826 будут доступны пассажирам в исполнении "премиум".

22 и 23 февраля, а также 7 и 8 марта поезд №825 будет отправляться из Петербурга в 8:00 - в парк "Рускеала" приезжать в 12:45.

Поезд №826 будет выезжать из "Рускеалы" 22 и 23 февраля, а также 7 и 8 марта в 18:50 и прибывать в Северную столицу в 23:55.

Билеты на дополнительные поезда "Ласточка" доступны уже сейчас.

Напомним, что горный парк "Рускеала" является одним из самых живописных мест, расположенных недалеко от Петербурга, которое в любое время года привлекает туристов с разных уголков не только России, но и всего мира.

Ранее мы сообщили, что в карельском парке Рускеала появился "блинчатый лед".

Фото: ВКонтакте