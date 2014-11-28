Синоптик заявил о старте лыжного сезона в Ленобласти

Метеостанции уже зафиксировали 12 см снежного покрова на Карельском перешейке.

В обрушившемся на Петербург и Ленобласть снегопаде есть свои плюсы: например, уже в выходные можно будет смело открывать лыжный сезон. Об этом заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своём Telegram-канале.

Бушующий циклон создаст прекрасные условия для лыжников на Карельском перешейке в выходные, уверен метеоролог. Там уже выпало достаточное количество снега, а за пятницу его только прибавится. Метеостанции уже зафиксировали в этой местности 12 см снежного покрова.

Другой позитивной стороной снегопада Колесов назвал живописные снежуры, которые образовались на водоёмах в городе. Тонкий лёд запорошило снегом, однако причудливые узоры по-прежнему видны.

Ранее мы сообщили о том, что из Петербурга вывезли 120 кубометров снега за сутки. Сейчас на улицах и во дворах города работают 800 единиц спецтехники, а также свыше 900 специалистов ручного труда.

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