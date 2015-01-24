Из Петербурга вывезли 120 кубометров снега за сутки

Сейчас на улицах и во дворах города работают 800 единиц спецтехники, а также свыше 900 специалистов ручного труда.

В связи с многочисленными предупреждениями о буре и ледяном дожде, коммунальщики Северной столицы начали усиленную работу по борьбе с зимней стихией. О первых результатах рассказала пресс-служба Смольного.

Сейчас на улицах и во дворах города работают 800 единиц спецтехники, а также свыше 900 специалистов ручного труда. За последние сутки удалось вывезти 120 кубометров снега: работа по расчистке продолжается.

Напомним, что Петербург попал под влияние активно действующего атлантического циклона, центр которого располагается в акватории Ботнического залива. Как уточнил главный синоптик города Александр Колесов, осадки ожидаются в течение всего дня и будут только усиливаться. Местами порывы ветра достигнут 18 м/с, а температура будет держаться на нулевой отметке, достигнув отрицательных значений только 23 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 24 ноября ожидается умеренный снег.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга