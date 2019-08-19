В Ленобласти 24 ноября ожидается умеренный снег

Температура воздуха в течение суток -3...-8 градусов.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается облачная погода. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе 24 ноября пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем восточный, северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха в течение суток -3...-8 градусов, ночью местами до -11 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Как ранее рассказывал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, температура воздуха в период прохождения атмосферного фронта будет отрицательной, а максимальных значений до 0 градусов достигнет вечером. Однако, такая погода не задержится надолго, 24 ноября снова установится более морозная погода с небольшим снегом.

Фото: pxhere.; МЧС