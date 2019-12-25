Аналитик оценил шансы Пентагона в противостоянии российским ПВО.

Военный эксперт Алексей Литовкин назвал истребитель F-35 бесполезным в возможном конфликте США с Россией. Такое заявление специалист сделал в отношении российского оружия, способного превратить дорогостоящий американский боевой самолет в металлолом. В Вашингтоне считают истребитель пятого поколения собственной гордостью и активно продвигают его реализацию на международном рынке оружия. В РФ не считают, что воздушный борт поможет Вашингтону в случае конфликта с Москвой. Сейчас Вооруженные силы РФ оснащены самыми эффективными средствами для противовоздушной обороны.

Мы имеем мощнейшую систему ПВО. Она состоит из ЗРК С-300 и С-400. Сейчас готовят к боевому дежурству С-500. Кроме того, на вооружении нашей армии находятся ЗРК "Панцирь-С", "Тор" и "Бук". Все это оружие гарантирует отражение любой воздушной угрозы. Алексей Литовкин, военный эксперт

Специалист пояснил, что F-35 является никчемной крылатой машиной. Он заметил, что Пентагон хочет вернуть те затраты, которые были сделаны для производства данных истребителей за счет продвижения продукта на европейский рынок.

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Фото: Erik Johnston