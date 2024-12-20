Лидер демократов в палате представителей США отверг сделку о бюджете

Хаким Джеффрис недоволен инициативой спикера Палаты Представителей США Майка Джонсона.

Лидер из Демократической партии США в палате представителей американского Конгресса Хаким Джеффрис назвал предложенный коллегами-законодателями из Республиканской партии проект временного фдерального бюджета "смехотворным". Иностранный политик бъяснил СМИ, что сторонники избранного президента Дональда Трампа ведут Вашингтон к такой ситуации, в которой правительство не сможет полноценно функционировать.

Большая часть предложения спикера палаты представителей Майка Джонсона несерьезная, смехотворная. Крайние MAGA-республиканцы доведут нас до прекращения работы правительства. Хаким Джеффрис, политик из США

Напомним, что новый избранный президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что в палате представителей США законодатели достигли сделки о временном федеральном бюджете для того, чтобы предотвратить приостановку финансирования правительства в Белом доме. В рамках документа потолок государственного долга устраняется до января 2027 года. В настоящее время республиканцы обладают большинством в палате представителей, достаточным, чтобы одобрить проект временного бюджета.

В ФРС США заявили, что не стремятся к созданию резерва биткойнов.

Фото и видео: YouTube / Rep. Jeffries