Лидер армянской оппозиции объяснил поражение в Карабахе

Вазген Манукян рассказал о том, что Никол Пашинян не понимал того, что происходит на фронте.

Лидер армянской оппозиции объяснил поражение в Нагорном Карабахе. Об этом Вазген Манукян, являющийся единым кандидатом на должность премьер-министра страны от оппозиционных партий, рассказал в интервью журналистам РБК. По мнению политика, действующий глава правительства Никол Пашинян мало понимал в том, что происходит на фронте. Активист добавил, что глава кабинета министров мог предотвратить вооруженный конфликт или хотя бы сохранить основные позиции в регионе.

На волне "цветных революций" приходят к власти большей частью некомпетентные люди, которые не готовы возглавлять правительство. Пашинян разделил общество на бывших и нынешних, расколол общество Вазген Манукян, лидер оппозиции Армении

Политик уверен, что аналогичная ситуация сейчас происходит на Украине. Он добавил, что в период 1992-1994 годов Армении очень повезло, что в тот момент Азербайджан возглавлял Абульфаз Эльчибей. Благодаря управлению политика Ереван смог победить в конфликте с Баку. Манукян отметил, что теперь Баку воспользовалось тем, что в Армении появился "свой Эльчибей", имея в виду Никола Пашиняна.

В Армении уверены, что проиграли войну из-за российского оружия.

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