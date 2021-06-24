Лидер Rammstein показал тизер своей короткометражки

В основе ролика – клип на трек Ich hasse Kinder ("Я ненавижу детей").

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил тизер своего короткометражного фильма. В основе ролика – клип на трек Ich hasse Kinder ("Я ненавижу детей").

В тизере герой Линдеманна находится под следствием за жестокие убийства своих бывших одноклассников, которые издевались над ним в детстве. Следователя сыграл Александр Ревва. В конце ролика мужчине выносят приговор.

Премьера короткометражки состоится в ближайшее время, точная дата при этом не называется.

Клип Линдеманна на песню "Я ненавижу детей" вышел 1 июня – в День защиты детей. Действие разворачивается в эпоху позднего СССР. Титр в начале говорит, что зрители перенесутся в Москву 1989 года.

Видео: YouTube / Till Lindemann