Лидер Rammstein 1 июня выпустил клип на песню "Я ненавижу детей"

Действие разворачивается в Москве 1989 года.

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на песню Ich hasse Kinder ("Я ненавижу детей"). Примечательно, что премьера ролика на YouTube состоялась 1 июня – в День защиты детей.

Действие разворачивается в эпоху позднего СССР. Титр в начале говорит, что зрители перенесутся в Москву 1989 года.

Главного героя клипа обвиняют в серии убийств своих бывших одноклассников, которые издевались над ним в детстве. Он отрезает им ноги, руки, отрубает головы и протыкает животы. В ролике демонстрируются примеры жестокого обращения детей со своими сверстниками. В одном из кадров бюст Ленина начинает плакать кровавыми слезами.

В клипе снялся Александр Ревва. Он сыграл капитана советской полиции, который устраивает допрос герою Линдеманна и избивает его. Также в ролике можно увидеть Аглаю Тарасову, она исполнила роль жены. Режиссером клипа выступил Сергей Грей.

Ранее Тилль Линдеманн выпустил снятый в Эрмитаже клип "Любимый город".

Видео: YouTube / Till Lindemann