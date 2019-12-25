Лидер КНДР не появляется на публике уже 24 дня

Предполагается, что он реже посещает публичные мероприятия из-за опасения заражения COVID-19.

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын не появлялся на публике 24 дня. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным Министерства объединения Южной Кореи, в последний раз главу республики видели 7 мая на концерте в Пхеньяне. Продолжительное отсутствие стало своего рода "рекордом", так как Ким Чен Ын впервые за год не показывается перед общественностью в течение такого долгого времени. В Министерстве объединения посчитали пока "неуместным" давать какие-либо оценки данной ситуации.

Предполагается, что лидер КНДР в этом году редко появляется на публичных мероприятиях из-за опасения заражения COVID-19. В последний раз продолжительное отсутствие Ким Чен Ына длилось 20 дней в мае 2020 года, что сопровождалось многочисленными слухами о его серьезной болезни и даже смерти.

Ранее Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном.

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