В Берлине указали на будущее России в Европе.

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц считает, что рано или поздно отношения Берлина с Москвой придется налаживать. Однако в настоящее время европейский политик предлагает продолжать поддержку Украины и даже поставить ей дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства.

Менее чем за неделею до парламентских выборов, выступая на мероприятии в Галле, Фридрих Мерц заявил, что Россия исторически и культурно является европейским государством. Он указал, что в один прекрасный день для региона настанет необходимость серьезной попытки налаживания отношений с российским руководством. Тем не менее, по мнению Мерца, в текущий момент Германии важно защищать "свободное и демократическое общество".

Мерц заявил, что администрации Трампа безразлична судьба Европы.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten