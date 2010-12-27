В начале ноября на аукцион выставят вещи Нила Армстронга

Покупатели смогут приобрести предметы, которые брал астронавт в первый полет на Луну.

В начале ноября 2018 года вещи Нила Армстронга выставят на аукцион Heritage Auctions в Далласе в Техасе. Покупатели смогут приобрести предметы, которые брал астронавт в первый полет на Луну 1969 года. Об этом сообщают американские СМИ.

В частности, на аукционе продадут кепку бойскаута и флаг университета Пердью, в котором обучался человек, первый вступивший на Луну. Также среди лотов будут куски крыла и пропеллера самолета Flyer братьев Райт 1903 года, флаги США, ООН и памятные серебряные монеты о программе "Аполлон". Особым лотом станет редкая золотая монета из коллекции астронавта.

Ранее на аукцион выставляли волшебные туфли Майкла Джексона.

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