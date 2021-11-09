Автомобили вышли на домашний рынок.

Бренд Lexus представил в Японии две новые версии кроссовера Lexus RX. Автомобильный производитель вывел на домашний рынок модели, получившие название Black Tourer и Elegant Tourer. Они отличаются оригинальными чертами в своем экстерьере и интерьере. Купить машины можно за 6 300 000 иен (3,95 млн рублей) и 7 440 000 иен (4,67 млн рублей) соответственно.

Black Tourer является идентичным вариантом RX 300 L. Автомобиль визуально отличается от "коллеги" черными корпусами боковых зеркал, черной решеткой радиатора, а также накладками на бампере и 20-дюймовым литыми дисками.

Elegant Tourer можно заказать исключительно для кроссоверов RX300 L и RX450h L. Модель отличается серебристой решеткой радиатора, 20-дюймовыми дисками, аналогичными Black Tourer (однако, они более светлого оттенка). В модели предусмотрена кожаная обивка интерьера цвета Noble Brown.

Напомним, что на российском рынке Lexus RX данных исполнений нет.

Mazda показала на видео новый кроссовер CX-50.

Фото и видео: YouTube / Lexus



