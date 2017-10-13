Названа дата и место похорон летчика Романа Филиппова, появились новые фото героя

Тело погибшего летчика - героя Романа Филиппова доставили в Россию. Похороны состоятся 8 февраля в Воронеже.

Тело Романа Филиппова вернули в Россию

Во вторник, 6 февраля, тело летчика Романа Филиппова вернули в Россию, об этом сообщили в Министерстве обороны. Напомним, 3 февраля самолет Су-25СМ был сбит в сирийской провинции Идлиб. Ранее мы сообщали о том, что появилось видео, как сбили военный российский самолет в Сирии. Перед возвращением погибшего на родину была проведена специальная операция российскими и турецкими спецслужбами. Последним удалось договориться с боевиками "Хайет Тахрир аш-Шама" (террористическая организация запрещена в РФ) о выдаче останков Романа Филиппова. Позже была организована доставка тела в Анкару, а далее - на авиабазу Хмеймим (Латакия). Потом гроб привезли на подмосковный аэродром Чкаловский.

Джихадисты опубликовали фотографию в Интернете, на которой видны документы, личные вещи майора Романа Филиппова: удостоверение личности, телефон, рапорта, карточки, портмоне.

Когда и где похоронят Романа Филиппова?

Прощание с летчиком - героем состоится 8 февраля в Воронеже. Его похоронят со всеми воинскими почестями, полагающимися Герою России. Указ о присвоении этого звания майору Филиппову подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее Piter.tv публиковал материал о том, что Романа Филиппова, погибшего в Сирии, представили к званию .

Фото и краткая биография майора Романа Филиппова

В открытом доступе отсутствуют фотографии с женой и родными Филиппова. Возможно, Минобороны обеспечивают безопасность семьи погибшего. У майора остались жена и 4-летняя дочь во Владивостоке.

Роман Филиппов родился в Воронеже в семье военного лётчика. В 2006 году окончил Армавирский центр Краснодарского высшего военного авиационного училища. Филиппов был асом штурмовой авиации. Он неоднократно принимал участие во всероссийских военных манёврах "Авиадартс", где в 2013 году занял 2 место среди штурмовиков.

Фото: Одноклассники, The Siberian Times

Видео: YouTube