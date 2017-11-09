Герой России: Романа Филиппова, погибшего в Сирии представили к званию

Пилота, погибшего в Сирии в бою с террористами представили к званию героя России.

Майора Романа Филиппова - пилота сбитого в Сирии Су-25, представили к званию Героя России посмертно, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. Напомним, российский военный самолет был сбит над Сирией 3 февраля 2018 года.

Известно, что опытный пилот сумел катапультироваться, но не спастись. На земле его ждали террористы из Сирии. После боя с ними, Роман Филиппов отказался сдаваться в руки исламистов. Он решился подорваться на собственной гранате. Ранее мы сообщали, что Появилось видео, как сбили военный российский самолет в Сирии, а позже в сети распространили кадры последнего боя пилота Су-25, сбитого в Сирии.

В военном ведомстве отметили, что офицер до последнего момента боролся за сохранность в воздухе подбитую из ПЗРК машину и успел сообщить в "Хмеймим" о том, что атакован, а также, что его самолет поврежден.

Сейчас российский центр примирения враждующих сторон на пару с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", делает все, чтобы вернуть тело погибшего летчика на родину.

Биография майора Романа Филиппова

Майор Роман Филиппов учился в воронежской школе №85. В 2013 году служил в части, стоявшей в Черниговке (Приморский край). Там его ценили за мастерство своего дела: принимал участие в "Авиадартс-2013", где занял 2 место среди штурмовиков. Его "Грач" находился в Краснодарском крае, а позже часть была переведена в Симферополь. В связи с этим ошибочно считают, что Филиппов украинец.

Отметим, что во Владивостоке у летчика - героя России осталась семья: жена и 4-летняя дочка.

Фото: Минобороны РФ, линчная страница Романа Филиппова в "Одноклассниках"

Видео: YouTube