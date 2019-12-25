Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в ремейке "Еще по одной"

На данный момент создатели проекта ищут сценаристов.

Продюсерская компания Леонардо Ди Каприо получила права на англоязычный ремейк датской драмы Томаса Винтерберга "Еще по одной". Ожидается, что голливудский актер сыграет в фильме главную роль. Об этом сообщил портал Deadline.

В центре сюжета мужчина среднего возраста, который вместе с друзьями решает исследовать влияние ежедневного употребления алкоголя на организм человека. Во время эксперимента товарищи теряют контроль над происходящим.

Главную роль в оригинальной версии фильма сыграл Мадс Миккельсен. На данный момент создатели ремейка ищут сценаристов для проекта. Сам постановщик Томас Винтерберг выступит в качестве исполнительного продюсера.

Фильм "Еще по одной" завоевал "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". Подробнее о победителях кинопремии читайте в нашем материале.

Фото: Twitter / Leonardo DiCaprio