Ленинградская область расширяет сотрудничество с Монголией

Дрозденко отметил готовность области поставлять строительные материалы, продукцию АПК, а также развивать гуманитарное и культурное сотрудничество.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с вице-премьером Монголии Саинбуяном Амарсайханом, чтобы обсудить перспективы сотрудничества между регионами. Планируется подписание соглашения с Центральным аймаком Монголии в 2025 году.

Дрозденко отметил готовность области поставлять строительные материалы, продукцию АПК, а также развивать гуманитарное и культурное сотрудничество. Он пригласил монгольских коллег на Балтийский инвестиционный форум, где десятки компаний Ленинградской области готовы представить свои проекты.

Особое внимание было уделено реставрации мемориального комплекса Зайсан в Улан-Баторе, проведенной специалистами Ленобласти в 2024 году. Обновление включало восстановление мозаики, скульптур, танка Т-34, лестниц и освещения. Памятник, открытый в 1979 году, посвящен победе над японскими войсками на реке Халхин-Гол.

Губернатор также предложил продолжить совместную реставрацию на базе центра в Рождествено.

Фото: правительство Ленобласти