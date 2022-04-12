Ле Пен выступила за уход Франции с энергетического рынка Европы

Кандидат в президенты Франции рассказала о том, как страна снизит зависимость от энергоресурсов.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила за уход страны с энергетического рынка европейского региона. Соответствующее заявление политик, член крайне правого движения "Национальное объединение" сделала в эфире местной радиостанции France Inter.

Европа гораздо более зависима от российских нефти и газа, чем Франция. И именно европейский рынок устанавливает цену на энергию. Поэтому я считаю, что нам необходимо уйти с европейского энергетического рынка. Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции

Ранее западные страны объявили серию дополнительных антироссийских санкций из-за продолжения специальной военной операции РФ на территории Украины. При этом в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить энергетическую зависимость региона от ресурсов, идущих из РФ. Эмбарго активно поддерживается Вашингтоном.

Ле Пен исключила участие Земмура в работе правительства в случае ее избрания президентом.

Фото и видео: YouTube / France Inter