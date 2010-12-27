Лазарев показал подросшую дочь Анну

Пользователи интернета отметили, как девочка похожа на старшего брата.

Российский певец Сергей Лазарев показал подросшую дочь. Артист опубликовал снимок с детьми в Instagram.

На фото Лазарев держит на руках сына Никиту и дочь Анну. Дети смотрят друг на друга и улыбаются. Пользователи интернета сразу отметили, как девочка похожа на старшего брата.

"Детки такие милые и очень похожие друг на друга - носики, улыбки, взгляд", - написала подписчица Лазарева под постом певца в Instagram.

36-летний певец сделал сенсационное признание о рождении второго ребенка в эфире программы "Секрет на миллион". Лазарев год скрывал появление малышки, отметив, что не хотел привлекать внимание к девочке. Он уточнил, что Анна Сергеевна появилась на свет с весом 3700 г и ростом 52 см. Ее родила суррогатная мать.

Сын Лазарева Никита очень рад появлению сестры. Звездный отец признался, что выбирал между именами Анастасия и Анна, но решил отдать предпочтение второму.

Ранее Лазарев рассказал о конфликте с Топаловым.

Фото: Instagram / lazarevsergey