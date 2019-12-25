Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Белоруссии находятся порядка 200 экстремистов с Украины. Заявление он сделал после встречи с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.
По нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России
Он считает, что спецслужбы республики должны более внимательнее относится к этой проблеме. По словам главы российского МИДа, белорусские спецслужбы плотно контактируют с российскими по служебным вопросам.
Ранее Лавров предостерег от попыток "оторвать" Белоруссию от России.
Фото: vk.com / МИД России
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