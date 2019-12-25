Глава российского МИД напомнил, что Белоруссия является для РФ Союзным государством.

Сергей Лавров предостерег от попыток "оторвать" Белоруссию от России. Об этом российский министр заявил во время пресс-конференции по итогам рабочей встречи с коллегой Владимиром Макеем.

Когда те, кто пытается раскачать обстановку в Белоруссии, кто не один год пытается путем таких неуклюжих заигрываний с Минском, очевидных для всех, оторвать Беларусь от РФ, подорвать основы функционирования Союзного государства - будем достойно, твердо отвечать на основе фактов Сергей Лавров, глава МИД России

Российский чиновник отметил, что любые проблемы в Белоруссии должны решаться на основе конституции республики. В связи с этим Россия требует отказаться иностранные государства от какого-либо вмешательства во внутренние дела Минска.

Глава МИД Белоруссии заявил о попытке организовать украинский сценарий в стране.