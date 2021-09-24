Лавров встретился с экс-госсекретарем США Киссинджером в Нью-Йорке

Последний раз их встреча состоялась в 2019 году.

Глава МИД России Сергей Лавров, который прибыль в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, встретился с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.

Последний Лавров и Киссинджер встречались в 2019 году вНью-Йорке, они обсуждали перспективы развития отношений между США и Россией.

В настоящий момент Киссиндер является наиболее влиятельным экспертом в вопросах внешней политики США.

Ранее глава МИД Мексики завил, что создается новая форма неравенства из-за непризнания вакцин России и Китая.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia