Лавров: Россия постоянно ставит США вопрос о процессе выдачи виз

По словам дипломата, данный вопрос звучит на различных уровнях. Однако, отношения между Россией и США деградируют. В этой связи, по мнению Лаврова, маловероятно, что США пойдет на послабления в своей нынешней визовой политике.

МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона регулярно ставит США вопрос о необходимости нормализации процесса выдачи виз. Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, данный вопрос звучит на различных уровнях. Однако, отношения между Россией и США деградируют. В этой связи, по мнению Лаврова, маловероятно, что США пойдет на послабления в своей нынешней визовой политике.

Напомним, что с середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг. Так в Вашингтоне отреагировали на решение российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Также в Екатеринбурге и Владивостоке приостановлено предоставление дипломатами США консульских услуг.

Ранее мы сообщили, что Путин пообещал Байдену разорвать отношения с США в случае новых санкций.

Фото: МИД России