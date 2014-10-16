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Латвия решила не выдавать гуманитарные визы тем, кто не хочет участвовать в мобилизации
Сегодня, 11:45
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Латвия решила не выдавать гуманитарные визы тем, кто не хочет участвовать в мобилизации

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Латвийский МИД не будет менять правила въезда в страну в связи с новостями, которые прозвучали 21 сентября.

Заявление в своем Twitter сделал глава МИД Эдгар Ринкевич. 

Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября.

заявил политик.

Напомним, с 19 сентября граждане РФ не могут въехать в Эстонию, Латвию, Польшу и Литву по краткосрочной визе.

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая социальная сеть) / Latvijas Republikas Saeima

Теги: гуманитарная виза, латвия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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