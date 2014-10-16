Латвия решила не выдавать гуманитарные визы тем, кто не хочет участвовать в мобилизации

Заявление в своем Twitter сделал глава МИД Эдгар Ринкевич.

Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября.

заявил политик.