Парламентарий напомнил, что Рижский порт должен принимать как можно больше грузов.

Латвийский депутат призвал использовать "ненавистный русский язык". Глава фракции местной партии "Согласие" в сейме Янис Урбанович призвал вести переговоры с Россией на "ненавистном русском языке". Об этом политик рассказал на собственной странице на Facebook. Таким образом спикер прокомментировал ситуацию с Рижским портом.

Правящая коалиция должна обеспечить, чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллин, Петербург. Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры и много работать...Если порт рухнет, тогда и город пострадает" Янис Урбанович, латвийский депутат

Парламентарий заявил, что Рижский порт значительно снизил объемы перевозки грузов. Этот показатель составил 26,7%. По словам Урбановича, данная ситуация не беспокоит латвийского премьер-министра. В сейме предложили создать прагматичные отношения с восточными соседями.

Напомним, что ранее Евросоюз отказался финансировать модернизацию латвийских портов.

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Видео: YouTube / Delfi.lv