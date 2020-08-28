  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:13
1284
lesjasap
Код вставки плеера

Латвийский депутат призвал использовать "ненавистный русский язык"

0 0

Парламентарий напомнил, что Рижский порт должен принимать как можно больше грузов.

Латвийский депутат призвал использовать "ненавистный русский язык". Глава фракции местной партии "Согласие" в сейме Янис Урбанович призвал вести переговоры с Россией на "ненавистном русском языке". Об этом политик рассказал на собственной странице на Facebook. Таким образом спикер прокомментировал ситуацию с Рижским портом.

Правящая коалиция должна обеспечить, чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллин, Петербург. Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры и много работать...Если порт рухнет, тогда и город пострадает"

 Янис Урбанович, латвийский депутат

Парламентарий заявил, что Рижский порт значительно снизил объемы перевозки грузов. Этот показатель составил 26,7%. По словам Урбановича, данная ситуация не беспокоит латвийского премьер-министра. В сейме предложили создать прагматичные отношения с восточными соседями.

Напомним, что ранее Евросоюз отказался финансировать модернизацию латвийских портов.

Премьер Литвы встретился со Светланой Тихановской.

Видео: YouTube / Delfi.lv

Теги: латвия, порт, рижский порт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии