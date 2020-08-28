Латвийский депутат призвал использовать "ненавистный русский язык". Глава фракции местной партии "Согласие" в сейме Янис Урбанович призвал вести переговоры с Россией на "ненавистном русском языке". Об этом политик рассказал на собственной странице на Facebook. Таким образом спикер прокомментировал ситуацию с Рижским портом.
Правящая коалиция должна обеспечить, чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллин, Петербург. Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры и много работать...Если порт рухнет, тогда и город пострадает"
Янис Урбанович, латвийский депутат
Парламентарий заявил, что Рижский порт значительно снизил объемы перевозки грузов. Этот показатель составил 26,7%. По словам Урбановича, данная ситуация не беспокоит латвийского премьер-министра. В сейме предложили создать прагматичные отношения с восточными соседями.
Напомним, что ранее Евросоюз отказался финансировать модернизацию латвийских портов.
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Видео: YouTube / Delfi.lv
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