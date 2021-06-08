Латвийская Latvijas Gāze не исключила оплату газа в рублях

В фирме считают, что это решение не нарушит введенные антироссийские санкции.

Латвийская компания Latvijas Gāze не исключила оплату газа в рублях. Соответствующее заявление предприятие сделало в официальном пресс-релизе, размещенном на сайте. В настоящее время местные специалисты изучают возможность замены валюты, в которой оплачиваются контракты с российской стороной. По мнению экспертов, оплата в рублях по имеющимся соглашениям с поставщиком не нарушает западные санкции, введенные в отношении Москвы.

Первое впечатление такое, что порядок расчетов….формально не нарушает санкционный режим и возможен. Latvijas Gāze продолжает анализ с юридической точки зрения и с точки зрения бизнес-интересов. пресс-релиз компании

Председатель правления латвийской организации подчеркнул, что запасов природного газа в хранилищах фирмы якобы достаточно для того, чтобы можно было выполнять имеющиеся обязательства перед потребителями.

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