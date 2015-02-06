Госдеп: США "очень скоро" введут новые санкции в отношении руководства РФ

Нед Прайс рассказал о дальнейшем давлении на Кремль.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявил о том, что США "очень скоро" введут новые дополнительные санкции в отношении российского руководства. Такое заявление в эфире местного телеканала MSNBC сделал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Чиновник пояснил, что ограничения по-прежнему связаны с ситуацией, которая происходит вокруг Украины.

Что касается санкций, то мы говорили, что продолжим оказывать давление на президента Путина, на Кремль, на всех, кто его окружает…Подозреваю, что скоро вы очень скоро увидите применение дополнительного давления. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Российский лидер Владимир Путин объявил о начале с утра 24 февраля проведения специальной военной операции на территории Украины. Постановление принято в ответ на просьбу руководителей Луганской и Донецкой народных республик о помощи.

Блинкен назвал условие для снятия санкций с России.

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