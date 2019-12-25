Ларс фон Триер снимет третий сезон хоррор-сериала "Королевство"

Премьера запланирована на 2022 год.

Датский режиссер Ларс фон Триер, подаривший миру "Догвилля", "Дом, который построил Джек" и "Нимфоманку", займется съемками третьего сезона хоррор-сериала "Королевство". Премьера состоится в 2022 году – спустя 25 лет после выхода второго сезона. Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что Ларс фон Триер напишет сценарий и выступит постановщиком пяти эпизодов. Третий сезон станет для сериала последним.

В центре сюжета сериала "Королевство" – госпиталь Riget, где происходят разные странности, связанные с паранормальными явлениями. Первый сезон вышел в 1994 году, премьера второго состоялась в 1997 году. Выпуск третьего отменили из-за смерти нескольких актеров.

В 1995 году на кинофестивале в Карловых Варах Ларс фон Триер получил премию за "Королевство" в номинации "Лучшая режиссура".

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Фото: кадр из сериала "Королевство"