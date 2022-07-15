Лапид и Байден подписали декларацию о стратегическом партнерстве США и Израиля

Израиль и США договорились развивать взаимное сотрудничество.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и американский президент Джо Байден подписали декларацию о стратегическом партнерстве своих стран. Трансляция с торжественного мероприятия размещена на официальном сайте Белого дома. Известно, что подписанный в Иерусалиме документ получил название "Иерусалимская декларация". В нем говорится о том, что Вашингтон готов поддерживать безопасность еврейского государства, а также зафиксировано взаимное стремление по противодействию ядерной программе Ирана.

… США намерены сотрудничать с другими партнерами для противодействия агрессии и дестабилизирующим шагам со стороны Ирана, осуществляемым напрямую или опосредованно, через подконтрольные силы и террористические организации. текст документа

Стороны объявили о том, что США и Израиль"подтверждают нерушимые связи между двумя странами. В список ценностей, которые поддерживают страны, вошли непоколебимая приверженность демократии, верховенство права и призыв к "тиккун олам". Напомним, что понятие "тиккун олам" говорит о процессе исправления мира, который лишился своей гармонии из-за произошедшей космической катастрофы.

Байден: США и Израиль договорились развивать лазерное оружие.

Фото и видео: Белый дом